El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, domingo 18 de enero

El día de hoy, 18 de enero de 2026, La Rinconada se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubes y algunas posibilidades de lluvia. Durante la madrugada y la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 60% entre la 1 y las 7 de la mañana. Se espera que la lluvia sea escasa, con acumulaciones que no superarán los 0.5 mm en este periodo.

Las temperaturas en las primeras horas del día oscilarán entre los 7 y 5 grados , manteniendo un ambiente fresco. La humedad relativa será alta, alcanzando el 94% al inicio del día, lo que puede generar una sensación de frío más intensa. A medida que avance la mañana, la temperatura comenzará a aumentar ligeramente, alcanzando los 6 grados hacia las 8 y 9 de la mañana.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán entre 10 y 15 km/h, lo que contribuirá a un ambiente fresco. A lo largo de la mañana, se prevé que el viento aumente en intensidad, alcanzando ráfagas de hasta 24 km/h hacia las 9 de la mañana.

Durante la tarde, el cielo seguirá cubierto, aunque se espera que la probabilidad de lluvia disminuya a cero entre las 13 y las 19 horas. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a los 14 grados , proporcionando un respiro del frío matutino. La humedad comenzará a descender, situándose en torno al 68% hacia las 14 horas, lo que permitirá una sensación más cómoda.

A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará gradualmente, con temperaturas que descenderán nuevamente a 11 grados hacia las 20 horas. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles aceptables. El viento disminuirá en intensidad, con velocidades que rondarán los 6 km/h hacia el final del día.

En resumen, La Rinconada experimentará un día mayormente cubierto con algunas lluvias ligeras en la mañana, seguido de un ambiente más despejado y temperaturas agradables por la tarde. Se recomienda a los habitantes que se preparen para un inicio de jornada fresco y que lleven paraguas si planean salir temprano.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-17T20:57:12.