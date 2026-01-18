El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, domingo 18 de enero

El día de hoy, 18 de enero de 2026, Puente Genil se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, lo que podría dar lugar a una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 5 grados durante las primeras horas, alcanzando un máximo de 13 grados hacia la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 95% por la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles relativamente altos, alrededor del 50% por la tarde. Esta combinación de alta humedad y temperaturas frescas puede generar una sensación térmica más baja de lo que indican los termómetros.

En cuanto a las precipitaciones, no se esperan lluvias significativas, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en un 0% durante todo el día. Sin embargo, hay un leve riesgo de tormentas en las primeras horas, con una probabilidad del 5% entre la 1 y las 7 de la mañana, aunque es poco probable que se materialicen. A medida que avance el día, la probabilidad de tormentas y precipitaciones se reduce a cero, lo que sugiere que el tiempo se mantendrá seco.

El viento soplará desde el este, con velocidades que oscilarán entre 5 y 14 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 25 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fresca. A medida que se acerque la tarde, el viento disminuirá, lo que permitirá que las temperaturas se sientan un poco más agradables.

A lo largo de la tarde, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo, con un valor de 13 grados , antes de descender nuevamente al caer la noche. Las condiciones del cielo se mantendrán mayormente nubladas, pero se prevé que hacia el final del día, especialmente en las últimas horas, el cielo se despeje un poco, permitiendo que los residentes de Puente Genil disfruten de un cielo más claro.

En resumen, el día en Puente Genil se caracterizará por un tiempo fresco y nublado, con temperaturas que se mantendrán en un rango moderado y sin precipitaciones significativas. Los habitantes deben estar preparados para un día fresco, especialmente en las primeras horas, y disfrutar de la mejora en las condiciones hacia la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-17T20:57:12.