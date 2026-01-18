El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, domingo 18 de enero

El día de hoy, 18 de enero de 2026, Priego de Córdoba se presenta con un tiempo mayormente estable y fresco. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos se mostrarán poco nubosos, lo que permitirá disfrutar de un ambiente despejado y luminoso. A medida que avance la jornada, las condiciones meteorológicas se mantendrán similares, con predominancia de cielos poco nubosos, lo que favorecerá la visibilidad y la sensación de bienestar en el exterior.

Las temperaturas oscilarán entre los 2°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 9°C durante las horas más cálidas de la tarde. Este rango térmico sugiere que será un día fresco, por lo que se recomienda a los ciudadanos vestirse adecuadamente para evitar el frío, especialmente en las primeras horas del día y al caer la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 97% por la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 56% en las horas centrales. Esta alta humedad, combinada con las bajas temperaturas, puede generar una sensación térmica más fría, por lo que es aconsejable abrigarse bien si se planea estar al aire libre.

En cuanto al viento, se espera que sople de dirección norte, con velocidades que oscilarán entre 4 y 13 km/h. Las rachas más intensas se producirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 26 km/h, lo que podría hacer que la sensación de frío sea más pronunciada. Es recomendable tener precaución si se realizan actividades al aire libre, especialmente en zonas expuestas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades diarias. La probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%, lo que es un alivio para aquellos que planean disfrutar de actividades al aire libre o desplazarse por la ciudad.

En resumen, el tiempo en Priego de Córdoba para hoy se caracteriza por cielos poco nubosos, temperaturas frescas y un viento moderado del norte. Es un día ideal para disfrutar de paseos y actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la necesidad de abrigarse adecuadamente para combatir el frío.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-17T20:57:12.