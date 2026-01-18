El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, domingo 18 de enero

El día de hoy, 18 de enero de 2026, Pozoblanco se despertará bajo un manto de bruma y niebla que dominará las primeras horas de la mañana. Desde las 00:00 hasta las 08:00, la visibilidad se verá reducida debido a la presencia de niebla, con temperaturas que oscilarán entre 1 y 0 grados . La humedad relativa será del 100%, lo que contribuirá a la sensación de frío y a la persistencia de la bruma.

A medida que avance la mañana, se espera que la niebla comience a disiparse, dando paso a un día mayormente despejado. A partir de las 11:00, las temperaturas comenzarán a ascender, alcanzando hasta 8 grados en las horas centrales del día. La humedad relativa disminuirá gradualmente, situándose en torno al 65% para la tarde, lo que permitirá disfrutar de un ambiente más seco y agradable.

El viento, que soplará predominantemente del noreste, tendrá una velocidad moderada que oscilará entre 5 y 11 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. En la tarde, se prevé que las rachas de viento alcancen hasta 29 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las horas de mayor actividad al aire libre.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que los habitantes de Pozoblanco podrán disfrutar de un día sin interrupciones por el mal tiempo. Las condiciones meteorológicas son ideales para actividades al aire libre, ya que el cielo se mantendrá despejado desde la tarde hasta el ocaso, que se producirá a las 18:26.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando valores cercanos a 1 grado . La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles aceptables, lo que evitará la formación de niebla densa como la de la mañana.

En resumen, el día de hoy en Pozoblanco se caracterizará por un inicio brumoso que dará paso a un ambiente despejado y fresco, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Con temperaturas agradables durante el día y un viento moderado, será un día propicio para salir y disfrutar de la belleza del entorno natural.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-17T20:57:12.