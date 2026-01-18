El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, domingo 18 de enero

El día de hoy, 18 de enero de 2026, Palma del Río se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con una predominancia de bruma en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que la nubosidad aumente, alcanzando un estado muy nuboso durante la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 13 grados , siendo más frescas en las primeras horas y aumentando ligeramente hacia el mediodía.

La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frío y a la persistencia de la bruma. A medida que el día avance, la humedad comenzará a disminuir, pero se mantendrá en niveles significativos, rondando el 60% por la tarde. Esto puede generar un ambiente algo incómodo para quienes realicen actividades al aire libre.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias significativas a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de precipitación. Sin embargo, se debe tener en cuenta que existe una probabilidad del 45% de tormentas en las primeras horas de la mañana, lo que podría generar algunas sorpresas en forma de chubascos aislados. A medida que el día progrese, esta probabilidad disminuirá, y se espera que las condiciones se estabilicen.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 16 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán durante la mañana y la tarde, alcanzando hasta 27 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más baja de lo que indican los termómetros. Es recomendable que los ciudadanos se abriguen adecuadamente si planean salir, especialmente en las horas más frescas del día.

El orto se producirá a las 08:33 y el ocaso a las 18:29, lo que proporcionará un día relativamente corto en términos de luz solar. A medida que se acerque la noche, las temperaturas volverán a descender, y la nubosidad persistente podría dar lugar a un ambiente más frío y húmedo.

En resumen, Palma del Río experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas frescas y una alta humedad. Aunque no se esperan lluvias significativas, la posibilidad de tormentas en la mañana y el viento moderado son factores a considerar para quienes planeen actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-17T20:57:12.