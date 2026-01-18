El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, domingo 18 de enero

Hoy, 18 de enero de 2026, Los Palacios y Villafranca se preparan para un día marcado por un cielo mayormente cubierto y condiciones de humedad elevadas. Desde las primeras horas de la mañana, la nubosidad será predominante, con un cielo muy nuboso que podría dar paso a momentos de lluvia escasa, especialmente durante la madrugada y la mañana. La probabilidad de precipitación se sitúa en un 70% entre la 1 y las 7 de la mañana, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para posibles chubascos ligeros.

A medida que avance el día, la situación meteorológica se mantendrá estable, con temperaturas que oscilarán entre los 5 y 14 grados . Las temperaturas más frescas se registrarán en las primeras horas, alcanzando su punto más alto en la tarde, cuando se espera que el termómetro marque alrededor de 14 grados. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta un 100% en las primeras horas del día, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se prevé que sople desde el noreste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 35 km/h en las horas centrales del día. Este viento, combinado con la alta humedad, podría generar una sensación de frío, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre. Se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir, sobre todo en las horas de la mañana y la tarde.

A lo largo del día, la probabilidad de tormentas se mantendrá en un 15% entre las 7 y las 1 de la tarde, lo que indica que, aunque la lluvia no será intensa, no se puede descartar la posibilidad de alguna tormenta aislada. Sin embargo, a partir de la tarde, las condiciones meteorológicas comenzarán a mejorar, con cielos más despejados y temperaturas que se estabilizarán en torno a los 11 grados por la tarde.

A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará, permitiendo que los residentes de Los Palacios y Villafranca disfruten de un cielo estrellado. La puesta de sol se producirá a las 18:33, marcando el final de un día que, aunque comenzó con inestabilidad, terminará con condiciones más agradables.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-17T20:57:12.