El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, domingo 18 de enero

Hoy, 18 de enero de 2026, Osuna se prepara para un día mayormente nublado, con un cielo que variará entre poco nuboso y cubierto a lo largo de las diferentes horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará muy nuboso, con una transición a nubes altas durante la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca cubierto, especialmente en las primeras horas, antes de dar paso a intervalos de nubes altas y poco nuboso en la tarde.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 5 y 11 grados . La mañana comenzará con temperaturas alrededor de 6 grados, alcanzando un máximo de 11 grados hacia la tarde. A medida que se acerque la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, situándose en torno a los 8 grados. Es importante que los habitantes de Osuna se vistan adecuadamente para el frío, especialmente durante las horas más tempranas y al caer la tarde.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 86% en la madrugada y disminuyendo ligeramente a un 64% hacia la tarde. Esta alta humedad puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros, por lo que se recomienda tener en cuenta este factor al salir.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 26 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 26 km/h, lo que podría generar una sensación de mayor frescura. Los vientos serán más suaves durante la mañana y la noche, lo que podría ofrecer un respiro a quienes se encuentren al aire libre.

No se esperan precipitaciones significativas a lo largo del día, con una probabilidad de lluvia que se mantiene en un 0% en la mayoría de las horas. Sin embargo, hay un leve riesgo de tormentas en la madrugada, con una probabilidad del 20% entre la 1 y las 7 de la mañana, aunque se espera que esto no se materialice en lluvias.

En resumen, Osuna vivirá un día fresco y mayormente nublado, con temperaturas que invitan a abrigarse y un viento que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría. Los habitantes deben estar preparados para un día sin lluvias, pero con un cielo que mantendrá su carácter variable.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-17T20:57:12.