El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, domingo 18 de enero

El día de hoy, 18 de enero de 2026, Morón de la Frontera se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto y muy nuboso, especialmente durante las primeras horas de la mañana. A partir de la medianoche, el cielo estará cubierto, con una transición a un estado muy nuboso en las horas posteriores. Las nubes altas comenzarán a aparecer hacia la tarde, pero en general, la tendencia será hacia un cielo con abundante nubosidad.

Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 12 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana serán frescas, con temperaturas que rondarán los 6 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 12 grados en la tarde. A medida que avance la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 99% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las bajas temperaturas. A medida que el día avance, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría generar una sensación de incomodidad para algunos.

En cuanto a las precipitaciones, no se esperan lluvias significativas a lo largo del día, aunque hay una probabilidad del 45% de que se produzcan chubascos entre la 1 y las 7 de la mañana. Sin embargo, esta probabilidad disminuirá a un 10% entre las 7 y las 1 de la tarde, y se espera que no haya precipitaciones en el resto del día. Esto sugiere que, aunque el cielo estará cubierto, las condiciones se mantendrán secas en general.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 32 km/h, siendo más fuerte durante la tarde. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 32 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional, especialmente en las horas más frías del día.

En resumen, Morón de la Frontera experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas frescas y una alta humedad. Aunque hay una ligera posibilidad de lluvia en las primeras horas, se espera que el día transcurra sin precipitaciones significativas, permitiendo que los residentes disfruten de un día tranquilo, aunque fresco.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-17T20:57:12.