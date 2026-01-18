El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, domingo 18 de enero

El día de hoy, 18 de enero de 2026, Montilla se verá afectada por un tiempo mayormente nuboso, con intervalos de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, presentando un estado nuboso que se mantendrá hasta la tarde. A medida que avance el día, se espera que las nubes se alternen con momentos de poco nuboso, especialmente en las horas centrales, lo que podría permitir que algunos rayos de sol se filtren entre las nubes.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 2 y los 11 grados . Las primeras horas de la mañana serán frescas, con temperaturas que rondarán los 2 a 4 grados, aumentando gradualmente a medida que se acerque el mediodía. La máxima se alcanzará en torno a las 15:00 horas, cuando el termómetro podría llegar a los 11 grados. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando valores cercanos a los 7 grados por la noche.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 100% en las primeras horas y disminuyendo ligeramente a medida que avanza la jornada, aunque se mantendrá por encima del 50% en todo momento. Esto puede generar una sensación de frío más intensa, especialmente en las horas de la mañana y al caer la noche.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 9 y los 33 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 38 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más baja. Es recomendable abrigarse adecuadamente si se planea salir, especialmente en las horas más frescas del día.

No se esperan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia es nula a lo largo de la jornada. Esto permitirá que los habitantes de Montilla realicen sus actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, la presencia de niebla en las primeras horas podría afectar la visibilidad, por lo que se aconseja precaución al conducir.

En resumen, el día se presentará fresco y mayormente nublado, con temperaturas que irán en aumento durante el día y un viento moderado que aportará un toque de frescura al ambiente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-17T20:57:12.