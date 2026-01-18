El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, domingo 18 de enero

El día de hoy, 18 de enero de 2026, se espera un tiempo predominantemente nublado en Moguer, con una probabilidad de lluvia que alcanzará el 55% durante las primeras horas de la mañana. Las condiciones atmosféricas indican que el cielo estará cubierto con lluvia escasa, especialmente en las primeras horas del día, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco.

La temperatura se mantendrá bastante estable, oscilando entre los 5 y 6 grados durante la mayor parte de la jornada. A medida que avance el día, se prevé un ligero aumento en la temperatura, alcanzando hasta 13 grados en las horas centrales. Sin embargo, por la tarde, se espera que la temperatura descienda nuevamente, situándose en torno a los 11 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frescor y podría intensificar la percepción de frío. A medida que avance el día, la humedad comenzará a disminuir, pero se mantendrá en niveles relativamente altos, rondando el 72% por la tarde.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán entre 5 y 17 km/h. Durante la mañana, se registrarán ráfagas más intensas, alcanzando hasta 27 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más baja. A medida que el día avance, la intensidad del viento disminuirá, pero se mantendrá constante, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre.

En cuanto a la visibilidad, se prevé que las condiciones de niebla y bruma afecten la percepción en las primeras horas del día, especialmente en las zonas más cercanas al mar. Esto podría dificultar la visibilidad en carretera, por lo que se recomienda precaución a los conductores.

A medida que se acerque la tarde, el cielo podría despejarse ligeramente, aunque se mantendrá mayormente nublado. Las condiciones meteorológicas sugieren que, aunque la probabilidad de tormentas es baja, no se puede descartar la posibilidad de algún chubasco aislado.

En resumen, el día en Moguer se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos nublados y la posibilidad de lluvias ligeras en las primeras horas. Se aconseja a los ciudadanos que se preparen para un día fresco y que tomen precauciones si planean salir, especialmente en la mañana.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-17T20:57:12.