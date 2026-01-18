El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, domingo 18 de enero

El día de hoy, 18 de enero de 2026, Martos se presentará con un tiempo mayormente despejado, aunque se espera que algunas nubes altas y poco nuboso aparezcan en el cielo a lo largo de la jornada. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará nuboso, pero a medida que avance el día, la tendencia será hacia un cielo más despejado, especialmente en las horas centrales. Las temperaturas oscilarán entre los 3°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 8°C en las horas de la tarde, proporcionando un ambiente fresco pero agradable.

La sensación térmica será un poco más baja, con valores que podrían descender hasta -3°C en las primeras horas del día, lo que sugiere que es recomendable abrigarse bien al salir. A medida que el sol se eleva, la sensación térmica mejorará, alcanzando valores más confortables en la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este con una velocidad que variará entre 7 y 17 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 30 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar una sensación de frescor adicional, especialmente en las zonas más expuestas. La dirección del viento y su intensidad podrían ser un factor a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá riesgo de lluvia. La probabilidad de precipitación se mantiene en cero, lo que es una buena noticia para aquellos que tienen planes al aire libre. La visibilidad será buena, permitiendo disfrutar de un día claro y soleado.

En resumen, Martos disfrutará de un día mayormente despejado con temperaturas frescas y un viento moderado del este. Es un día ideal para salir y disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la necesidad de abrigarse adecuadamente en las horas más frías. La ausencia de lluvias y la mejora en la sensación térmica a medida que avance el día contribuirán a que sea una jornada placentera para todos.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-17T20:57:12.