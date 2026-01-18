El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, domingo 18 de enero

El día de hoy, 18 de enero de 2026, Marchena se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, pero a medida que avance la jornada, se espera que las nubes cubran el cielo, especialmente en las horas centrales del día. Durante la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 6 y 5 grados , proporcionando un ambiente fresco que podría sentirse más frío debido a la humedad relativa, que alcanzará el 100% en las primeras horas.

A partir de la tarde, las temperaturas comenzarán a aumentar ligeramente, alcanzando un máximo de 12 grados hacia las 15:00 horas. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la presencia de viento, que soplará desde el noreste a velocidades que oscilarán entre 9 y 19 km/h. Este viento, aunque moderado, podría hacer que la temperatura se sienta más fría, especialmente en las horas de la mañana y al final de la tarde.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se estima que habrá un 45% de posibilidades de lluvia entre la 1:00 y las 7:00 de la mañana, lo que podría traer algunas lluvias ligeras. Sin embargo, a medida que el día avanza, la probabilidad de lluvia disminuirá significativamente, alcanzando un 0% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto sugiere que, aunque el día comenzará con cierta inestabilidad, se espera que las condiciones mejoren y se estabilicen hacia la tarde.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 88% por la mañana y disminuyendo gradualmente a un 60% hacia la tarde. Esto puede provocar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día.

En resumen, Marchena experimentará un día mayormente cubierto con temperaturas frescas y un leve aumento hacia la tarde. La posibilidad de lluvia será más alta en las primeras horas, pero se espera que el tiempo se estabilice, permitiendo que los residentes disfruten de un final de jornada más tranquilo. Es recomendable llevar abrigo y estar atentos a las condiciones del tiempo, especialmente en la mañana.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-17T20:57:12.