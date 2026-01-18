El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, domingo 18 de enero

El día de hoy, 18 de enero de 2026, Mairena del Aljarafe se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera probabilidad de precipitación del 60% entre la 1 y las 7 de la mañana. Se espera que la lluvia sea mínima, con acumulaciones que no superarán los 0.3 mm en este periodo.

A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas se mantendrán similares, con un cielo cubierto y temperaturas que oscilarán entre los 5 y 13 grados . La temperatura más baja se registrará en las primeras horas, alcanzando los 5 grados, mientras que en la tarde se espera un ligero aumento, alcanzando hasta 13 grados hacia las 3 de la tarde. La humedad relativa será alta, rondando el 59% al 71%, lo que puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el noreste, con velocidades que variarán entre 10 y 21 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 34 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. Es recomendable abrigarse adecuadamente si se planea salir, especialmente durante las horas más frías de la mañana y al caer la tarde.

A lo largo del día, la probabilidad de tormentas se mantendrá en un 60% durante la mañana, disminuyendo a un 10% en la tarde. Sin embargo, no se anticipan fenómenos severos, y la mayor parte de la jornada transcurrirá sin incidentes significativos. La visibilidad será buena, aunque puede verse ligeramente afectada por la presencia de nubes bajas y la humedad en el ambiente.

En resumen, Mairena del Aljarafe experimentará un día nublado y fresco, con lluvias ligeras y un viento moderado. Se aconseja a los residentes que estén preparados para condiciones invernales, llevando ropa adecuada y, si es posible, un paraguas a mano. A medida que el sol se ponga a las 18:33, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, cerrando el día con un ambiente fresco y húmedo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-17T20:57:12.