El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, domingo 18 de enero

El día de hoy, 18 de enero de 2026, Mairena del Alcor se verá afectada por un tiempo mayormente nublado con algunas posibilidades de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una descripción que indica "cubierto con lluvia escasa", lo que sugiere que es probable que se registren ligeras precipitaciones, especialmente en las primeras horas del día. La probabilidad de precipitación se sitúa en un 60% entre la 1 y las 7 de la mañana, lo que podría llevar a que los residentes se preparen para un inicio de jornada húmedo.

A medida que avance la mañana, las condiciones meteorológicas no cambiarán drásticamente. La temperatura se mantendrá en torno a los 6 grados , con una humedad relativa alta que alcanzará el 100% en las primeras horas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que realmente indica el termómetro. A partir de las 8 de la mañana, la temperatura comenzará a descender ligeramente, alcanzando los 5 grados, lo que podría resultar incómodo para quienes se desplacen al aire libre.

Durante la tarde, se espera que el cielo continúe cubierto, aunque las lluvias serán escasas. La temperatura se mantendrá entre los 5 y 12 grados , alcanzando su punto máximo hacia las 3 de la tarde. La humedad comenzará a disminuir gradualmente, pero seguirá siendo notablemente alta, lo que podría generar una sensación de bochorno en combinación con el viento.

El viento soplará desde el noreste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 37 km/h en las horas centrales del día. Esto podría generar una sensación de frío, especialmente en combinación con la alta humedad. A medida que se acerque la tarde, el viento se moderará, pero seguirá siendo un factor a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre.

Hacia el final del día, el cielo permanecerá cubierto, pero se espera que las condiciones de lluvia disminuyan, con una probabilidad de precipitación del 0% entre las 7 de la tarde y la medianoche. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 6 grados hacia las 11 de la noche. La puesta de sol se producirá a las 18:32, marcando el final de un día que, aunque gris y húmedo, no debería presentar condiciones extremas.

