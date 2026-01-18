El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, domingo 18 de enero

El día de hoy, 18 de enero de 2026, Lucena se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una descripción que varía entre "muy nuboso" y "poco nuboso" en las horas intermedias. A medida que avance el día, se espera que la nubosidad se mantenga, aunque con momentos de claridad, especialmente en la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los 2 y 10 grados . Las primeras horas de la mañana serán frescas, con temperaturas que rondarán los 2 a 4 grados. A medida que el sol se eleve, se prevé un ligero aumento, alcanzando los 10 grados en las horas centrales del día. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío más intensa. A lo largo del día, la humedad disminuirá gradualmente, pero se mantendrá en niveles significativos, rondando entre el 54% y el 68% en las horas de la tarde y noche.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia significativa. Los registros indican que la probabilidad de precipitación es nula, lo que sugiere que los habitantes de Lucena podrán disfrutar de un día seco, aunque con un cielo mayormente cubierto. Esto es un alivio para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que no se esperan interrupciones por lluvias.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 2 y 18 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. Es recomendable que quienes salgan a la calle se vistan adecuadamente para enfrentar el frío, especialmente en las horas más tempranas del día.

En resumen, Lucena experimentará un día nublado y fresco, con temperaturas que irán en aumento a medida que avance la jornada, pero con una sensación térmica más baja debido a la humedad y el viento. La ausencia de precipitaciones permitirá disfrutar de un día sin interrupciones climáticas, aunque es aconsejable estar preparados para las ráfagas de viento que se presentarán en la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-17T20:57:12.