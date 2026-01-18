El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, domingo 18 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Lora del Río según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 18 de enero de 2026, Lora del Río se verá afectada por un tiempo mayormente nuboso, con intervalos de nubes altas y algunas posibilidades de lluvia escasa. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará nuboso, con temperaturas que rondarán los 6 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura oscile entre los 4 y 14 grados, alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.
La probabilidad de precipitación es notable, especialmente en las primeras horas, con un 60% de posibilidades de lluvia entre la 1 y las 7 de la mañana. Sin embargo, las cantidades de lluvia previstas son mínimas, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm. A partir de la mañana, la probabilidad de lluvia disminuirá, y se espera que el cielo se mantenga mayormente cubierto pero sin precipitaciones significativas.
La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 97% por la mañana y descendiendo gradualmente a un 60% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de frío, por lo que se recomienda a los habitantes de Lora del Río vestirse adecuadamente para el tiempo.
En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 16 km/h. Las rachas máximas de viento podrían alcanzar hasta 26 km/h en las horas más activas del día, lo que podría generar una sensación térmica más baja de lo que indican los termómetros.
A medida que se acerque la tarde, el cielo se mantendrá cubierto, pero se espera que las condiciones mejoren hacia la noche, con un regreso a cielos despejados. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 8 grados hacia la noche. La puesta de sol se producirá a las 18:30, marcando el final de un día que, aunque comenzó con posibilidades de lluvia, terminará con cielos despejados y temperaturas más frescas.
En resumen, los habitantes de Lora del Río deben estar preparados para un día variable, con un inicio nuboso y potencialmente lluvioso, seguido de una tarde más tranquila y despejada. Es un buen momento para disfrutar de actividades al aire libre, especialmente después de que las nubes se disipen.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-17T20:57:12.
- Carlos Isaac, rumbo a Polonia
- Detenido en Nicaragua con ayuda del FBI el fugitivo de Puente Genil de la lista de los 10 más buscados
- Laura Cantero, exreclusa en Córdoba: "Después de un año en prisión, la presunta víctima llegó a juicio y dijo que yo no había sido"
- Los británicos dicen adiós a la costa y se enamoran de Córdoba en enero: “Una joya más tranquila fuera de temporada”
- El Campo de la Verdad plantea alternativas tras perder más de 100 plazas de aparcamiento en Miraflores
- La firma fotográfica Ladis celebra 80 años con una exposición dedicada a Manuel Benítez 'El Cordobés'
- La sanidad privada de Córdoba alerta del «riesgo de colapso» por la proliferación de pólizas ‘low cost’
- El Parque Cruz Conde, escenario de una violenta batalla en las guerras púnicas que pudo condicionar la ubicación actual de Córdoba