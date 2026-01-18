El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, domingo 18 de enero

El día de hoy, 18 de enero de 2026, Linares se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto y fresco. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una visibilidad reducida debido a la niebla y la bruma que se han reportado en las primeras horas del día. La temperatura oscilará entre los 1 y 4 grados , lo que sugiere que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 11:00 horas, con un leve aumento hasta los 5 grados. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa que se mantendrá en niveles altos, alcanzando el 100% en las primeras horas y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, pero aún permaneciendo por encima del 70% en la tarde.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán entre 2 y 15 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 27 km/h, lo que podría generar una sensación de frío más intensa. Es importante tener en cuenta que, aunque no se prevén precipitaciones significativas, la combinación de la bruma y el viento puede hacer que el tiempo se sienta más frío de lo que realmente es.

Durante la tarde, el cielo comenzará a despejarse ligeramente, aunque se mantendrá mayormente nublado. Las temperaturas alcanzarán su máximo alrededor de las 15:00 horas, con un leve aumento hasta los 10 grados. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, llegando a los 6 grados hacia el final del día.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias ni tormentas. Esto permitirá que los residentes de Linares disfruten de actividades al aire libre, aunque se recomienda estar preparados para el frío y la posible bruma que podría persistir en algunas áreas.

En resumen, el tiempo en Linares para hoy será fresco y mayormente cubierto, con temperaturas que oscilan entre 1 y 10 grados , y vientos moderados del noreste. La alta humedad y la bruma matutina podrían afectar la visibilidad, así que es aconsejable tomar precauciones si se viaja por carretera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-17T20:57:12.