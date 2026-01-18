El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, domingo 18 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Lepe según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 18 de enero de 2026, Lepe se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas en las primeras horas de la mañana. La predicción indica que el cielo estará cubierto durante gran parte del día, con momentos de nubosidad muy densa. A medida que avance la jornada, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan estables, aunque la probabilidad de precipitación es notable, alcanzando un 45% en las primeras horas del día.
Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 13 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo en la tarde. A las 8:00 de la mañana, la temperatura se situará en torno a los 4 grados, aumentando gradualmente hasta los 13 grados hacia las 16:00. Es recomendable que los habitantes de Lepe se vistan adecuadamente para el frío matutino y estén preparados para un ligero aumento de temperatura durante el día.
La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que puede contribuir a una sensación de frío más intensa. A medida que el día avanza, la humedad comenzará a disminuir, pero se mantendrá en niveles relativamente altos, rondando entre el 60% y el 79% durante la tarde. Esto puede generar un ambiente algo incómodo, especialmente para aquellos que son sensibles a la humedad.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 16 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 24 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más baja. Es aconsejable tener precaución si se realizan actividades al aire libre, especialmente en áreas expuestas.
A lo largo del día, la probabilidad de tormentas se mantendrá en un 45% durante las primeras horas, disminuyendo a un 5% en la tarde. Esto sugiere que, aunque las condiciones serán mayormente nubladas, las tormentas no serán un evento común a lo largo del día. Sin embargo, es importante estar atentos a cualquier cambio en las condiciones meteorológicas.
En resumen, el tiempo en Lepe para hoy será mayormente cubierto, con temperaturas frescas y una alta probabilidad de lluvia en las primeras horas. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para el frío y la posibilidad de tormentas, así como tomar precauciones ante el viento.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-17T20:57:12.
