El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, domingo 18 de enero

El día de hoy, 18 de enero de 2026, Lebrija se verá afectada por un tiempo mayormente nuboso, con intervalos de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de tormenta del 75% entre la 1:00 y las 7:00, lo que sugiere que es posible que se produzcan algunas lluvias ligeras. La precipitación esperada es mínima, con valores que rondan los 0.1 mm en las primeras horas, pero la humedad relativa alcanzará el 93%, lo que generará una sensación de bochorno.

A medida que avance el día, las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 6 y 14 grados . Las temperaturas más bajas se registrarán en las primeras horas, mientras que el pico se alcanzará en la tarde, alrededor de las 16:00. La sensación térmica puede verse afectada por el viento, que soplará desde el noreste con velocidades que alcanzarán hasta los 21 km/h, especialmente en las horas centrales del día. Este viento, aunque moderado, puede hacer que la temperatura se sienta un poco más fría de lo que realmente es.

La probabilidad de precipitación disminuirá considerablemente después de las 7:00, con un 25% entre las 7:00 y las 13:00, y se espera que no haya lluvias significativas en la tarde y la noche. A partir de las 13:00, la probabilidad de lluvia se reduce a cero, lo que permitirá que el cielo se mantenga despejado hacia el final del día. La visibilidad será buena, aunque la alta humedad puede generar niebla en las primeras horas.

En cuanto a la calidad del aire, se espera que se mantenga dentro de parámetros aceptables, aunque la alta humedad podría contribuir a una sensación de incomodidad para algunas personas. Los que padecen de alergias o problemas respiratorios deben estar atentos a los cambios en el tiempo, especialmente en las primeras horas del día.

El orto se producirá a las 08:35 y el ocaso a las 18:34, lo que significa que los días comienzan a alargarse lentamente. En resumen, hoy en Lebrija se anticipa un día fresco y mayormente nublado, con algunas posibilidades de lluvia en las primeras horas, pero con una mejora notable en las condiciones hacia la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-17T20:57:12.