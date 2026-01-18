El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, domingo 18 de enero

El día de hoy, 18 de enero de 2026, se presenta en Jaén con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 4 grados centígrados. A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando hasta 9 grados en las horas centrales.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas, con un 77% al amanecer, lo que puede generar una sensación de frescor. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la humedad disminuirá gradualmente, estabilizándose en torno al 54% hacia la tarde. Esto contribuirá a un ambiente más seco y cómodo para las actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, predominando del oeste y noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 10 km/h. Las ráfagas más intensas podrían alcanzar hasta 21 km/h en las horas de mayor actividad, especialmente en la tarde. Este viento suave será un alivio, ya que ayudará a mitigar la sensación térmica, haciendo que el día se sienta más cálido.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que las probabilidades de lluvia son nulas. Esto es ideal para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Las condiciones meteorológicas son perfectas para disfrutar de paseos, deportes o simplemente relajarse en un parque.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 6 grados hacia el final del día. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 18:23. La visibilidad será excelente, lo que permitirá apreciar el paisaje jienense en todo su esplendor.

En resumen, el día de hoy en Jaén se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Aprovecha esta oportunidad para salir y disfrutar de lo que la ciudad tiene para ofrecer en este hermoso día de enero.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-17T20:57:12.