El tiempo en Isla Cristina: previsión meteorológica para hoy, domingo 18 de enero

El día de hoy, 18 de enero de 2026, Isla Cristina se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 8 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance el día, se espera que las temperaturas se mantengan estables, alcanzando un máximo de 13 grados en las horas centrales. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la combinación de la humedad y el viento. Este viento, que soplará principalmente del norte, alcanzará velocidades de hasta 19 km/h, con ráfagas que podrían llegar a los 28 km/h en momentos puntuales, especialmente durante la tarde.

La probabilidad de precipitación es notable, con un 60% de posibilidades de lluvia ligera en las primeras horas del día, disminuyendo a un 5% en la tarde y noche. Aunque la cantidad de precipitación esperada es mínima, con solo 0.1 mm pronosticados, es recomendable que los habitantes y visitantes de Isla Cristina lleven consigo un paraguas o impermeable, especialmente durante la mañana.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea buena, aunque la presencia de nubes podría limitarla en ciertos momentos. La combinación de nubes altas y cubiertas podría dar lugar a un ambiente gris, típico de los días invernales en la región.

A medida que se acerque la tarde, el cielo podría despejarse ligeramente, permitiendo que algunos claros se asomen entre las nubes. Sin embargo, la tendencia general será hacia un cielo mayormente cubierto. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente hacia la noche, alcanzando los 10 grados hacia el final del día.

Es importante mencionar que, aunque la probabilidad de tormentas es baja, se recomienda estar atento a cualquier cambio en las condiciones meteorológicas, ya que el tiempo puede ser variable. En resumen, el día en Isla Cristina se caracterizará por un ambiente fresco y nublado, con algunas posibilidades de lluvia ligera, ideal para actividades en interiores o paseos breves al aire libre, siempre con precaución ante el viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-17T20:57:12.