El tiempo en Huelva: previsión meteorológica para hoy, domingo 18 de enero

El día de hoy, 18 de enero de 2026, Huelva se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de bruma y algunas lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 55% entre la 1:00 y las 7:00, lo que podría traer consigo ligeras lluvias que no superarán los 0.3 mm. A medida que avance el día, la probabilidad de lluvia disminuirá, y se espera que las condiciones se mantengan más estables.

Las temperaturas oscilarán entre los 5 y los 13 grados , siendo más frescas durante la mañana y alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. A las 12:00, se prevé que la temperatura alcance los 12 grados, proporcionando un respiro en comparación con las temperaturas más frías de la mañana. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 10 grados hacia las 20:00.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 98% en la madrugada y bajando gradualmente a un 72% por la tarde. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede generar una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda a los ciudadanos vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y los 15 km/h. Las ráfagas de viento serán más intensas en las primeras horas de la mañana, alcanzando hasta 19 km/h a las 11:00. Este viento puede contribuir a la sensación de frío, especialmente en combinación con la alta humedad.

A lo largo de la tarde, el cielo se mantendrá mayormente cubierto, con algunas nubes altas que podrían ofrecer un ligero respiro en la visibilidad. Sin embargo, la posibilidad de lluvias escasas persistirá, aunque se espera que la actividad pluvial sea mínima después de las 7:00. La tarde se cerrará con cielos despejados, permitiendo que el sol se asome brevemente antes del ocaso, que se producirá a las 18:37.

En resumen, Huelva experimentará un día fresco y húmedo, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias ligeras, especialmente en las primeras horas del día. Se aconseja a los ciudadanos estar preparados para un tiempo variable y disfrutar de las breves apariciones del sol a medida que avanza la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-17T20:57:12.