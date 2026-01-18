El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, domingo 18 de enero

Hoy, 18 de enero de 2026, el tiempo en Dos Hermanas se presenta mayormente cubierto, con intervalos de nubes y posibilidad de lluvias escasas durante las primeras horas del día. A partir de la medianoche, se espera un cielo cubierto con lluvias ligeras, con una probabilidad de precipitación del 60% entre la 1:00 y las 7:00 de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 6 grados , lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 6 grados, con una humedad relativa que alcanzará el 97% a las 7:00. Esto puede generar una sensación de frío, especialmente para aquellos que se desplacen al aire libre. La probabilidad de lluvia disminuirá a cero a partir de las 13:00, lo que permitirá que el cielo se despeje gradualmente.

Durante la tarde, se prevé que las temperaturas suban ligeramente, alcanzando hasta 13 grados a las 15:00. La humedad comenzará a descender, situándose en torno al 58% a las 15:00, lo que contribuirá a una sensación más confortable. El cielo se tornará poco nuboso, permitiendo que los rayos del sol hagan su aparición, especialmente en las horas centrales del día.

El viento será un factor a tener en cuenta, con rachas que alcanzarán hasta 35 km/h desde el noreste en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más baja, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 10 grados a las 18:00.

La visibilidad será buena a lo largo del día, aunque las primeras horas podrían verse afectadas por la niebla y la humedad. A medida que el sol se ponga a las 18:33, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de una noche tranquila y fresca.

En resumen, el día en Dos Hermanas se caracterizará por un inicio húmedo y nublado, con una mejora progresiva hacia la tarde, donde se espera un tiempo más agradable y soleado. Es un buen momento para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta el abrigo necesario debido a las temperaturas frescas y el viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-17T20:57:12.