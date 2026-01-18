El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, domingo 18 de enero

El día de hoy, 18 de enero de 2026, Écija se presenta con un panorama mayormente cubierto, con predominancia de nubes altas y periodos de nubosidad variable a lo largo del día. Desde la madrugada, el cielo ha estado cubierto, con una transición a un estado muy nuboso en las primeras horas. A medida que avance la jornada, se espera que las nubes altas dominen el cielo, aunque también habrá momentos de poco nuboso, especialmente en las horas de la tarde.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 3 y 13 grados . Las primeras horas del día comenzarán con temperaturas alrededor de 5 grados, descendiendo a 3 grados en las horas más frías de la mañana. A medida que el sol se eleva, se espera un ligero aumento, alcanzando los 12 grados hacia la tarde y un máximo de 13 grados en las horas cercanas al ocaso. La sensación térmica puede ser más baja debido a la humedad y el viento.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, situándose en torno al 46% por la tarde. Esta alta humedad, combinada con las bajas temperaturas, puede generar una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias significativas durante el día, con un 0% de probabilidad de precipitación en los diferentes periodos. Sin embargo, se debe tener en cuenta que existe una probabilidad del 25% de tormentas en las primeras horas de la mañana, aunque es poco probable que se materialicen en forma de lluvia.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 17 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría generar una sensación de frío adicional. Se recomienda precaución, especialmente en áreas abiertas donde el viento puede ser más intenso.

En resumen, el día en Écija se caracterizará por un cielo mayormente cubierto, temperaturas frescas y un viento moderado. Aunque no se esperan precipitaciones, la alta humedad y el viento pueden hacer que la sensación térmica sea más fría de lo habitual.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-17T20:57:12.