El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, domingo 18 de enero

El día de hoy, 18 de enero de 2026, Coria del Río se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con una probabilidad de precipitación que alcanzará el 60% durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la posibilidad de lluvia disminuirá, aunque se espera que el cielo permanezca cubierto en gran parte del tiempo. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 14 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo en la tarde.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de frío más intensa. A medida que el día avance, la humedad comenzará a descender, pero se mantendrá en niveles significativos, lo que podría contribuir a la sensación de bochorno en las horas más cálidas.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 34 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la mañana y la tarde, lo que podría generar un ambiente fresco y algo incómodo para quienes se encuentren al aire libre. Es recomendable abrigarse adecuadamente si se planea salir, especialmente en las primeras horas del día.

A lo largo de la jornada, el cielo mostrará variaciones, con momentos de nubes altas que permitirán la entrada de algo de luz solar, especialmente en las horas centrales del día. Sin embargo, la tendencia general será hacia un cielo cubierto, lo que limitará la cantidad de luz solar directa que recibiremos.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se espera que sea baja durante la mayor parte del día, con un 10% de posibilidad en la franja horaria de la tarde. Esto sugiere que, aunque las condiciones serán propicias para la lluvia, las tormentas eléctricas no son un riesgo significativo.

Para aquellos que planean actividades al aire libre, es aconsejable estar preparados para posibles chubascos, especialmente en la mañana. A medida que se acerque la tarde, las condiciones mejorarán ligeramente, aunque el cielo seguirá cubierto. En resumen, el día se caracterizará por un tiempo fresco y nublado, con algunas posibilidades de lluvia, especialmente en las primeras horas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-17T20:57:12.