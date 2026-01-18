El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, domingo 18 de enero

El día de hoy, 18 de enero de 2026, Córdoba se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con períodos de cielo cubierto a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, lo que podría generar una sensación de frescura en la atmósfera. Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 3 grados durante la mañana, alcanzando un máximo de 13 grados en las horas más cálidas de la tarde.

A lo largo del día, la humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 100% en las primeras horas y disminuyendo gradualmente hasta un 55% hacia la tarde. Esta alta humedad, combinada con las bajas temperaturas, puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

En cuanto a las precipitaciones, no se esperan lluvias significativas, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en un 0% durante todo el día. Sin embargo, hay un 15% de probabilidad de tormentas en las primeras horas de la mañana, aunque no se anticipan eventos severos. Esto sugiere que, aunque el cielo estará cubierto, las condiciones climáticas no deberían interrumpir las actividades al aire libre.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 29 km/h, siendo más intenso en las horas de la tarde. Este viento puede aportar una sensación de frescura, especialmente en combinación con las temperaturas más bajas. A medida que avance el día, se espera que el viento disminuya ligeramente, pero aún así se mantendrá presente.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 8 grados hacia la noche. El cielo seguirá cubierto, pero se espera que hacia el final del día, especialmente en las últimas horas, el cielo se despeje un poco, permitiendo que los cordobeses disfruten de un atardecer más claro.

En resumen, Córdoba experimentará un día fresco y nublado, con temperaturas que varían entre los 3 y 13 grados, sin precipitaciones significativas y con un viento moderado del noreste. Es un día ideal para actividades en interiores, aunque aquellos que salgan deben abrigarse adecuadamente para combatir el frío y la humedad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-17T20:57:12.