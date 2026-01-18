El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, domingo 18 de enero

Hoy, 18 de enero de 2026, Castilleja de la Cuesta se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera probabilidad de precipitación que alcanzará hasta un 60% en las primeras horas, disminuyendo a un 5% en la tarde. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 6 y 12 grados , siendo más cálidas durante las horas centrales del día.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa. A medida que avance el día, la humedad comenzará a descender, pero se mantendrá en niveles significativos, lo que podría generar una sensación de bochorno en combinación con las temperaturas más cálidas de la tarde.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 19 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 31 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. Es recomendable que los ciudadanos se abriguen adecuadamente, especialmente durante las horas más frías de la mañana y al caer la tarde.

A lo largo del día, el cielo permanecerá mayormente cubierto, con algunas breves aclaraciones en la tarde, aunque no se esperan cambios significativos en las condiciones meteorológicas. Las nubes altas podrían aparecer, pero no se anticipan fenómenos meteorológicos severos. La visibilidad podría verse afectada por la bruma en las primeras horas, pero mejorará a medida que avance el día.

En resumen, Castilleja de la Cuesta experimentará un día fresco y mayormente nublado, con la posibilidad de lluvias ligeras y un viento moderado. Se aconseja a los residentes que se preparen para un tiempo variable y que tomen precauciones si planean salir, especialmente en las primeras horas del día. La puesta de sol se espera para las 18:33, marcando el final de un día que, aunque gris, ofrecerá momentos de calma y tranquilidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-17T20:57:12.