El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, domingo 18 de enero

Hoy, 18 de enero de 2026, Cartaya se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 4 y 6 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría contribuir a una sensación de frío más intensa.

A medida que avance el día, la temperatura irá aumentando ligeramente, alcanzando un máximo de 13 grados en las horas centrales. Sin embargo, el ambiente seguirá siendo fresco, especialmente con la presencia de vientos del norte y noreste que soplarán con velocidades que variarán entre 9 y 16 km/h. Estos vientos, aunque moderados, pueden hacer que la sensación térmica sea aún más baja, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

La probabilidad de precipitación es notable, con un 45% de posibilidades de lluvia en las primeras horas del día, disminuyendo a un 5% en la tarde y a un 0% durante la noche. Esto sugiere que, aunque las lluvias no sean intensas, es prudente estar preparado para alguna llovizna, especialmente en la mañana. La probabilidad de tormentas también se mantiene en un 45% al inicio del día, lo que podría generar un ambiente inestable.

A lo largo de la jornada, el cielo se mantendrá mayormente cubierto, con momentos de nubosidad variable. En la tarde, se espera que el cielo se despeje ligeramente, con algunas horas de poco nuboso, lo que permitirá que la temperatura se sienta un poco más cálida. Sin embargo, al caer la noche, el cielo volverá a estar despejado, lo que podría llevar a un descenso notable de la temperatura, alcanzando valores de 7 grados hacia el final del día.

Los amantes de la naturaleza y los paseos al aire libre deben tener en cuenta que, aunque el día comenzará con condiciones inestables, la tarde podría ofrecer momentos más agradables para disfrutar de actividades al aire libre. Sin embargo, es esencial estar atentos a las condiciones meteorológicas, ya que el tiempo puede cambiar rápidamente. En resumen, hoy en Cartaya se prevé un día fresco y cubierto, con la posibilidad de lluvias y tormentas en las primeras horas, seguido de una tarde más tranquila y despejada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-17T20:57:12.