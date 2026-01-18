El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, domingo 18 de enero

El día de hoy, 18 de enero de 2026, Carmona se verá afectada por condiciones meteorológicas que incluyen niebla y bruma en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera que la visibilidad sea reducida debido a la niebla, con temperaturas que rondarán los 6 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frío y a la persistencia de la bruma.

A medida que avance la mañana, las condiciones comenzarán a mejorar ligeramente. A partir de las 9 de la mañana, se prevé un aumento en la temperatura, que alcanzará los 10 grados hacia el mediodía. El cielo se despejará gradualmente, pasando de un estado muy nuboso a poco nuboso, lo que permitirá que el sol brille durante las horas centrales del día. Sin embargo, la posibilidad de precipitaciones se mantendrá baja, con un 0% de probabilidad de lluvia hasta la tarde.

Durante la tarde, las temperaturas oscilarán entre los 10 y 11 grados , con un cielo mayormente despejado. La humedad comenzará a disminuir, lo que hará que la sensación térmica sea más agradable. El viento soplará desde el noreste, con velocidades que alcanzarán hasta los 20 km/h, lo que podría generar una ligera sensación de frescor, especialmente en las zonas más expuestas.

En la tarde, la probabilidad de tormentas es nula, lo que sugiere que no habrá cambios bruscos en el tiempo. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, aunque las condiciones mejoren, la humedad relativa seguirá siendo notable, con valores que rondarán el 70% hacia las 5 de la tarde.

Al caer la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 6 grados hacia las 11 de la noche. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de una noche tranquila y clara. La visibilidad será buena, y no se esperan precipitaciones durante la noche.

En resumen, el día de hoy en Carmona se caracterizará por un inicio con niebla y bruma, seguido de un periodo de mejora con cielos despejados y temperaturas agradables durante la tarde. La noche cerrará con un tiempo fresco y despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-17T20:57:12.