El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, domingo 18 de enero

Hoy, 18 de enero de 2026, el tiempo en Camas se presenta con un panorama mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas durante las primeras horas del día. Desde la medianoche hasta las 7 de la mañana, se espera un cielo cubierto con una probabilidad de precipitación del 60%, lo que sugiere que es probable que se registren ligeras lluvias, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.1 mm. La temperatura en este periodo oscilará entre los 6 y 7 grados , con una humedad relativa que alcanzará el 99% en las primeras horas, lo que generará una sensación de frío y un ambiente húmedo.

A medida que avance la mañana, el cielo permanecerá cubierto, aunque las lluvias cesarán, y las temperaturas se mantendrán estables en torno a los 6 grados. La humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero seguirá siendo alta, rondando el 95%. El viento soplará desde el noreste a velocidades que oscilarán entre 6 y 9 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca.

Durante la tarde, se prevé que el cielo continúe cubierto, con temperaturas que alcanzarán un máximo de 14 grados . La humedad relativa disminuirá a un 60%, lo que permitirá que el ambiente se sienta un poco más cómodo. Sin embargo, el viento aumentará su intensidad, alcanzando rachas de hasta 32 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. La probabilidad de tormentas se mantendrá en un 0% durante este periodo, lo que indica que no se esperan fenómenos severos.

Al caer la tarde y acercarse la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 11 grados. El cielo seguirá cubierto, pero sin indicios de precipitaciones. La humedad aumentará ligeramente hacia la noche, alcanzando un 82% hacia las 7 de la tarde. El viento, aunque disminuirá su velocidad, seguirá soplando desde el noreste, con rachas que podrían llegar a los 15 km/h.

En resumen, el día en Camas se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias ligeras en las primeras horas. A medida que avance el día, las condiciones mejorarán ligeramente, aunque el viento y la humedad seguirán siendo factores a tener en cuenta.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-17T20:57:12.