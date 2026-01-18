El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, domingo 18 de enero

El día de hoy, 18 de enero de 2026, se espera un tiempo mayormente cubierto en Cabra, con un predominio de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera mejora hacia la tarde, donde se prevé que las nubes se tornen poco nubosas en algunos momentos. Sin embargo, la mayor parte del día se caracterizará por la presencia de nubes que limitarán la visibilidad del sol.

Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 11 grados . Las horas más frescas se registrarán por la mañana, con mínimas de 3 grados a las 5:00 y 6:00, mientras que la temperatura comenzará a ascender a partir de las 10:00, alcanzando un máximo de 11 grados hacia las 16:00. Se recomienda a los ciudadanos que se vistan adecuadamente para el frío matutino, aunque a medida que avance el día, las temperaturas serán más agradables.

La humedad relativa se mantendrá alta durante todo el día, comenzando en un 90% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 55% por la tarde. Esta alta humedad, combinada con las bajas temperaturas, puede generar una sensación térmica más fría de lo que realmente marcan los termómetros, por lo que es aconsejable abrigarse bien.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste, con rachas que alcanzarán hasta los 31 km/h en las horas más activas del día. Las velocidades del viento oscilarán entre 6 y 33 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría, especialmente en las horas de la mañana y al final de la tarde. Es recomendable tener precaución al salir, especialmente en áreas expuestas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que los pronósticos indican un 0% de probabilidad de lluvia. Esto permitirá que las actividades al aire libre se realicen sin inconvenientes, aunque se sugiere estar atentos a las condiciones del viento, que podrían afectar a quienes realicen actividades en espacios abiertos.

En resumen, el día en Cabra se presentará con un cielo mayormente cubierto, temperaturas frescas y un viento notable. Es un buen día para disfrutar de actividades en interiores o, si se opta por salir, hacerlo con la debida precaución ante el frío y el viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-17T20:57:12.