El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, domingo 18 de enero

Hoy, 18 de enero de 2026, Las Cabezas de San Juan se prepara para un día mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes que dominarán el cielo durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera mejora en la visibilidad hacia la tarde, aunque las nubes persistirán. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 13 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 3 de la tarde, cuando se espera que el termómetro marque 13 grados.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de frío más intensa. A medida que avance la jornada, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, rondando el 64% por la tarde. Esto, combinado con las bajas temperaturas, sugiere que los habitantes de la localidad deben abrigarse adecuadamente si planean salir.

En cuanto a las precipitaciones, existe una probabilidad del 75% de que se registren lluvias ligeras, especialmente en las primeras horas de la mañana y durante la tarde. Se anticipa que la cantidad de lluvia será escasa, con un total estimado de 0.1 mm, lo que no debería causar inconvenientes significativos, pero sí es recomendable llevar un paraguas o impermeable si se tiene planeado salir.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 9 y 21 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más fría, por lo que es aconsejable tener en cuenta la velocidad del viento al momento de elegir la vestimenta.

A lo largo del día, la probabilidad de tormentas es también del 75% en las primeras horas, disminuyendo a un 20% hacia la tarde. Sin embargo, no se esperan fenómenos severos, y las tormentas, si se producen, serán de baja intensidad.

En resumen, el día en Las Cabezas de San Juan se caracterizará por un cielo mayormente cubierto, temperaturas frescas y una alta probabilidad de lluvias ligeras. Los residentes deben estar preparados para un día frío y húmedo, con la posibilidad de algunas lluvias dispersas que podrían interrumpir brevemente las actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-17T20:57:12.