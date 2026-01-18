El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, domingo 18 de enero

El día de hoy, 18 de enero de 2026, Bormujos se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvia ligera, con precipitaciones que alcanzarán hasta 0.1 mm. La probabilidad de precipitación es del 60% en este periodo, lo que sugiere que es recomendable llevar un paraguas si se planea salir.

A medida que avance la mañana, las condiciones meteorológicas comenzarán a mejorar. A partir de las 9 de la mañana, el cielo se mantendrá cubierto, pero las lluvias cesarán, y la temperatura se estabilizará en torno a los 6 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 79% hacia el mediodía, lo que puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indica el termómetro.

Durante la tarde, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 13 grados entre las 3 y las 4 de la tarde. El cielo seguirá cubierto, pero se espera que las condiciones se mantengan secas, con una probabilidad de precipitación del 0% en este periodo. La humedad comenzará a descender, lo que permitirá que la sensación de frío sea menos intensa.

El viento será un factor a tener en cuenta hoy, con rachas que alcanzarán hasta 30 km/h en las horas de la tarde. La dirección del viento será predominantemente del noreste, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente en las zonas más expuestas. A medida que se acerque la noche, el viento disminuirá, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 10 grados hacia las 8 de la tarde.

A partir de las 9 de la noche, el cielo se mantendrá cubierto, pero las temperaturas seguirán cayendo, llegando a los 8 grados a medianoche. La humedad relativa se mantendrá en torno al 76%, lo que podría hacer que la noche se sienta más fría. En general, se recomienda a los habitantes de Bormujos que se vistan en capas y estén preparados para un día fresco y cubierto, con la posibilidad de lluvias ligeras en las primeras horas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-17T20:57:12.