El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, domingo 18 de enero

El día de hoy, 18 de enero de 2026, Bailén se presenta con un panorama mayormente despejado, aunque con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo ha estado cubierto, pero a medida que avanza la mañana, se espera que se mantenga en su mayoría despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado. Las temperaturas oscilarán entre los 2 y 12 grados , siendo más frescas en las primeras horas del día y alcanzando su punto máximo hacia el mediodía.

La humedad relativa se mantendrá alta, especialmente en las primeras horas, alcanzando el 100% en la madrugada, lo que podría generar una sensación de frío más intensa. Sin embargo, a medida que avance el día, la humedad irá disminuyendo, situándose en torno al 43% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación más confortable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre los 7 y 15 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 27 km/h, lo que podría generar una ligera brisa fresca, especialmente en las zonas más abiertas de la ciudad. Este viento, aunque moderado, puede hacer que la sensación térmica sea un poco más baja de lo que marcan los termómetros.

La probabilidad de precipitación es nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias ni tormentas. Esto es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que las condiciones serán ideales para disfrutar de paseos y actividades recreativas.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 6 grados hacia el final del día. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso ocaso a las 18:22, ideal para quienes deseen contemplar el atardecer.

En resumen, Bailén disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables durante el día y frescas por la noche. Las condiciones meteorológicas son favorables para actividades al aire libre, así que no olvide abrigarse un poco si planea salir por la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-17T20:57:12.