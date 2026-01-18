El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, domingo 18 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Baeza según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 18 de enero de 2026, Baeza se verá afectada por un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones en la nubosidad a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, pero a medida que avance la jornada, se espera que la nubosidad disminuya, dando paso a un ambiente mayormente despejado. Las temperaturas oscilarán entre los -1°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 8°C durante la tarde, lo que sugiere un día fresco, especialmente en las horas más tempranas.
La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de frío más intensa. Sin embargo, a medida que la temperatura suba, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 60% por la tarde. Esto podría hacer que el tiempo se sienta más cómodo a medida que avanza el día.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte a una velocidad de entre 5 y 12 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 21 km/h en las horas centrales del día. Este viento fresco contribuirá a la sensación de frío, especialmente en las primeras horas. A lo largo de la tarde, el viento se mantendrá en una dirección similar, pero con una ligera disminución en su intensidad.
No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Baeza podrán disfrutar de un día seco y soleado, ideal para actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día despejado y agradable.
Es importante tener en cuenta que, aunque las temperaturas subirán durante el día, las mañanas y noches seguirán siendo frías, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir en esas horas. La salida del sol se producirá a las 08:27, y el ocaso será a las 18:21, lo que proporciona un buen número de horas de luz para disfrutar del día.
En resumen, Baeza experimentará un día mayormente despejado con temperaturas frescas, alta humedad y un viento moderado del norte. Es un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta las temperaturas más bajas de la mañana y la noche.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-17T20:57:12.
