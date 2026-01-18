El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, domingo 18 de enero

El día de hoy, 18 de enero de 2026, Baena se despertará bajo un cielo mayormente nuboso, con períodos de nubes altas que dominarán la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad estará limitada por un manto de nubes que, aunque no traerán precipitaciones, darán un aspecto grisáceo al cielo. A medida que avance el día, se espera que las nubes se mantengan, pero se alternarán con momentos de cielo poco nuboso, especialmente en las horas centrales de la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los 2 y los 11 grados . Las primeras horas de la mañana serán las más frescas, con temperaturas que rondarán los 2 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 11 grados en la tarde. Es recomendable que los habitantes de Baena se vistan en capas, ya que las temperaturas pueden sentirse más frías debido a la humedad y el viento.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 85% por la mañana y disminuyendo ligeramente a medida que avanza la jornada, alcanzando un 72% hacia la noche. Esta alta humedad puede hacer que la sensación térmica sea más fría, por lo que es aconsejable abrigarse adecuadamente.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y el noreste, con velocidades que variarán entre 2 y 14 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 23 km/h, lo que podría generar una sensación de frío adicional. Es importante tener en cuenta que el viento puede ser más intenso en áreas abiertas, por lo que se recomienda precaución al salir.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que permitirá que las actividades al aire libre se realicen sin inconvenientes. Sin embargo, la combinación de nubes y viento puede hacer que la sensación general sea más fría de lo que indican los termómetros.

En resumen, Baena experimentará un día mayormente nublado con temperaturas frescas y viento moderado. Aunque no habrá lluvias, la alta humedad y el viento pueden influir en la sensación térmica, por lo que es recomendable estar preparado para un día fresco y ventoso.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-17T20:57:12.