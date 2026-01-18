El tiempo en Ayamonte: previsión meteorológica para hoy, domingo 18 de enero

El día de hoy, 18 de enero de 2026, Ayamonte se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con intervalos de sol a lo largo de la jornada. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con nubes altas que irán dando paso a un ambiente más despejado conforme avance el día. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 13 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá alta, especialmente en las primeras horas, alcanzando el 100% en la madrugada y bajando gradualmente a un 60% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente para aquellos que realicen actividades al aire libre. Se recomienda llevar abrigo, ya que las temperaturas pueden sentirse más frías debido a la humedad.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé una probabilidad del 50% de lluvias ligeras en las primeras horas del día, especialmente entre la 1 y las 7 de la mañana. Sin embargo, a medida que avance el día, la probabilidad de lluvia disminuirá significativamente, con un 0% de probabilidad entre las 7 de la tarde y la medianoche. Las cantidades de precipitación esperadas son mínimas, con un acumulado de 0.1 mm en las horas más críticas.

El viento soplará desde el norte, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 18 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Es recomendable tener precaución si se realizan actividades al aire libre, especialmente en zonas expuestas.

A lo largo del día, se espera que el cielo se mantenga mayormente despejado, especialmente en la tarde y noche, lo que permitirá disfrutar de un hermoso ocaso alrededor de las 18:39. La visibilidad será buena, lo que facilitará las actividades al aire libre y la movilidad en la ciudad.

En resumen, Ayamonte experimentará un día fresco y mayormente nublado, con posibilidades de lluvias ligeras en las primeras horas, pero con una mejora notable en las condiciones climáticas hacia la tarde. Se aconseja a los ciudadanos estar preparados para un inicio de jornada húmedo, pero con la expectativa de disfrutar de un final de día más despejado y agradable.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-17T20:57:12.