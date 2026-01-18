El tiempo en Arahal: previsión meteorológica para hoy, domingo 18 de enero

El día de hoy, 18 de enero de 2026, Arahal se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con una mezcla de nubes altas y cubiertas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. A medida que avance el día, se espera que las nubes altas dominen el panorama, aunque no se descartan momentos de cielo cubierto.

Las temperaturas oscilarán entre los 4 y los 13 grados . Las primeras horas de la mañana serán las más frías, con temperaturas que rondarán los 4 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 13 grados en la tarde. Es recomendable que los habitantes de Arahal se vistan adecuadamente para enfrentar el frío, especialmente en las horas más tempranas del día.

En cuanto a la humedad relativa, se prevé que se mantenga alta, alcanzando hasta un 100% en las primeras horas. Esto puede contribuir a una sensación de frío más intensa, por lo que es importante tener en cuenta la vestimenta adecuada. A medida que avance el día, la humedad disminuirá ligeramente, pero seguirá siendo notable, lo que podría afectar la comodidad de los ciudadanos.

La probabilidad de precipitación es del 50% durante la mañana, especialmente entre la 1 y las 7 de la mañana, lo que sugiere que podrían producirse algunas lluvias ligeras. Sin embargo, a partir de la tarde, la probabilidad de lluvia disminuye considerablemente, y no se esperan precipitaciones significativas en las horas posteriores. Esto permitirá que la tarde sea más tranquila en términos de clima, aunque el cielo seguirá cubierto.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y los 33 km/h, siendo más intenso durante las horas de la tarde. Este viento puede generar una sensación térmica más fría, por lo que se recomienda tener precaución al salir, especialmente en áreas abiertas.

En resumen, Arahal experimentará un día mayormente nublado con temperaturas frescas y una probabilidad moderada de lluvia en las primeras horas. Los ciudadanos deben estar preparados para el frío y la posibilidad de lluvias ligeras, pero también podrán disfrutar de una tarde más tranquila a medida que las condiciones climáticas mejoren.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-17T20:57:12.