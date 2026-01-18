El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, domingo 18 de enero

El día de hoy, 18 de enero de 2026, Andújar se presentará con un tiempo mayormente despejado, aunque se espera que algunas nubes altas hagan su aparición a lo largo de la jornada. Desde primera hora de la mañana, el cielo estará muy nuboso, pero a medida que avance el día, la nubosidad disminuirá, dando paso a un ambiente más despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 2 y 13 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo durante la tarde.

La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de frío más intensa. Sin embargo, a medida que el sol se eleve, la humedad comenzará a descender, estabilizándose en torno al 45% por la tarde. Esto permitirá que la sensación térmica sea más agradable, especialmente en las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección este, con velocidades que variarán entre 2 y 15 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 31 km/h, lo que podría generar un ligero frescor en el ambiente. Es recomendable que los ciudadanos se vistan en capas para adaptarse a los cambios de temperatura a lo largo del día.

No se esperan precipitaciones, lo que significa que los habitantes de Andújar podrán disfrutar de un día seco y soleado, ideal para actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día tranquilo en términos meteorológicos.

A medida que se acerque la tarde, el sol se ocultará a las 18:24, marcando el final de un día que, aunque comenzó con un cielo cubierto, se transformará en un periodo de claridad y temperaturas agradables. La salida del sol se producirá a las 08:29, dando inicio a un nuevo día en Andújar con un tiempo que, aunque fresco, promete ser mayormente soleado y sin complicaciones meteorológicas.

En resumen, el tiempo en Andújar para hoy será mayormente despejado, con temperaturas agradables durante la tarde y un viento moderado que aportará frescura. Es un día propicio para disfrutar del aire libre y aprovechar las horas de sol.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-17T20:57:12.