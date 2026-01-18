El tiempo en Almonte: previsión meteorológica para hoy, domingo 18 de enero

El día de hoy, 18 de enero de 2026, Almonte se verá afectado por un tiempo mayormente nublado con algunas posibilidades de lluvia escasa. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 6 y 5 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, con mínimas variaciones, y que el cielo continúe cubierto. La probabilidad de precipitación es notable, alcanzando un 65% en las primeras horas del día, lo que sugiere que podrían presentarse lluvias ligeras, especialmente entre la 1 y las 7 de la mañana. Sin embargo, a partir de la tarde, la probabilidad de lluvia disminuirá considerablemente, y se prevé que el tiempo se mantenga seco.

El viento soplará desde el este-noreste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 19 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día, alcanzando ráfagas de hasta 32 km/h en la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más fría, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre. La dirección del viento también podría influir en la dispersión de la humedad, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más fresco.

Durante la tarde, la temperatura comenzará a aumentar ligeramente, alcanzando un máximo de 13 grados . A medida que el sol se acerque a su ocaso, previsto para las 18:35, se espera que el cielo se mantenga mayormente despejado, lo que permitirá que la temperatura descienda nuevamente hacia la noche. La humedad comenzará a disminuir, lo que podría hacer que la sensación de frío sea menos intensa en comparación con las horas de la mañana.

En resumen, el día en Almonte se caracterizará por un tiempo mayormente nublado con posibilidades de lluvia ligera en las primeras horas, seguido de un leve aumento en la temperatura durante la tarde. Los vientos del este-noreste aportarán frescura al ambiente, y aunque la probabilidad de precipitación disminuirá, es recomendable llevar un paraguas si se planea salir temprano.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-17T20:57:12.