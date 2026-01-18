El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, domingo 18 de enero

El día de hoy, 18 de enero de 2026, Aljaraque se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas durante las primeras horas de la mañana. A partir de la medianoche, se espera que el cielo esté cubierto con lluvias ligeras, con una probabilidad de precipitación del 55% entre la 1 y las 7 de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 5 grados en las primeras horas del día, lo que puede generar una sensación de frío, especialmente con la humedad relativa que se mantendrá en un 100%.

A medida que avance la mañana, las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios. La temperatura se mantendrá en torno a los 5 grados, y el cielo seguirá cubierto. La probabilidad de lluvia disminuirá a cero entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que la tarde podría ser más tranquila en términos de precipitaciones. Sin embargo, la humedad relativa comenzará a descender, alcanzando un 62% hacia la tarde.

El viento será un factor notable a lo largo del día, con rachas que alcanzarán hasta 24 km/h, especialmente en las horas de la mañana y la tarde. La dirección del viento será predominantemente del noreste, lo que podría contribuir a una sensación térmica más fría. A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a aumentar ligeramente, alcanzando un máximo de 13 grados entre las 15:00 y las 16:00 horas.

Durante la tarde, el cielo se mantendrá mayormente cubierto, aunque se espera que las condiciones mejoren hacia la noche, con cielos despejados a partir de las 19:00 horas. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, llegando a los 11 grados hacia las 18:00 horas y bajando a 7 grados en las últimas horas del día.

La noche se presentará con cielos despejados y temperaturas que continuarán bajando, lo que podría hacer que la sensación de frío se acentúe. La humedad relativa aumentará ligeramente, alcanzando un 83% hacia la medianoche. En resumen, Aljaraque experimentará un día fresco y mayormente cubierto, con lluvias ligeras en las primeras horas y una mejora en las condiciones hacia la tarde y la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-17T20:57:12.