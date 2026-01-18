El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, domingo 18 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en La Algaba según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
Hoy, 18 de enero de 2026, La Algaba se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas durante las primeras horas del día. Desde la medianoche hasta las 7 de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 60%. Se espera que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que no superarán los 1 mm. A medida que avance la mañana, las condiciones comenzarán a mejorar, aunque el cielo permanecerá mayormente cubierto hasta el mediodía.
Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 7 grados durante la mañana, lo que puede resultar en una sensación de frío, especialmente con la humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas. A medida que el día avance, se espera que la temperatura aumente gradualmente, alcanzando un máximo de 14 grados por la tarde. La sensación térmica puede ser más baja debido a la combinación de viento y humedad.
El viento soplará del noreste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 18 km/h. Durante las horas más frescas de la mañana, el viento será más suave, pero se intensificará a medida que el día progrese, alcanzando ráfagas de hasta 27 km/h en la tarde. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con la humedad.
A partir de la tarde, se espera que el cielo comience a despejarse, con una transición hacia un tiempo más soleado. Las temperaturas continuarán subiendo, y para las últimas horas del día, se prevé que se mantengan alrededor de los 11 grados . La probabilidad de lluvia disminuirá significativamente, con un 0% de probabilidad entre las 7 de la tarde y la medianoche.
La puesta de sol se producirá a las 18:33, y aunque el cielo se despejará, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 6 grados hacia la noche. La humedad relativa también comenzará a bajar, lo que contribuirá a una sensación más cómoda al caer la noche.
En resumen, el día en La Algaba se caracterizará por un inicio nublado y fresco, con lluvias ligeras en las primeras horas, seguido de una mejora en las condiciones climáticas hacia la tarde, donde se espera un tiempo más soleado y temperaturas más agradables.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-17T20:57:12.
