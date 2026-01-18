El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, domingo 18 de enero

El día de hoy, 18 de enero de 2026, Alcalá la Real se despertará bajo un manto de niebla que persistirá durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, la visibilidad se verá reducida debido a esta niebla, lo que podría afectar la circulación en las carreteras. Se recomienda a los conductores que extremen las precauciones y mantengan una velocidad adecuada para las condiciones de visibilidad.

A medida que avance la mañana, se espera que la niebla comience a disiparse, dando paso a un día mayormente despejado. A partir de las 9 de la mañana, el cielo se irá aclarando y se prevé que las temperaturas comiencen a ascender. La temperatura mínima registrada durante la noche ha sido de -3 grados, pero se espera que a mediodía alcance los 8 grados, proporcionando un alivio del frío matutino.

La humedad relativa será alta durante la mañana, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que es característico de las condiciones de niebla. Sin embargo, a medida que el sol se eleva en el cielo, la humedad comenzará a disminuir, situándose en torno al 45% por la tarde. Esto contribuirá a un ambiente más seco y agradable a medida que el día avanza.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 11 km/h. Las rachas máximas de viento alcanzarán los 23 km/h en las horas centrales del día, lo que podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las zonas más expuestas. Por la tarde, el viento se tornará más suave, lo que permitirá disfrutar de un tiempo más apacible.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que los habitantes de Alcalá la Real podrán disfrutar de un día seco y soleado, ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas continuarán en ascenso, alcanzando un máximo de 8 grados por la tarde, antes de descender nuevamente al caer la noche.

En resumen, el día de hoy en Alcalá la Real se caracterizará por un inicio nublado y brumoso, que dará paso a un ambiente más despejado y cálido a medida que avanza la jornada. Se recomienda aprovechar las horas de sol para disfrutar de actividades al aire libre, ya que las condiciones climáticas serán favorables.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-17T20:57:12.