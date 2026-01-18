El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, domingo 18 de enero

El día de hoy, 18 de enero de 2026, Alcalá de Guadaíra se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubosidad y la posibilidad de lluvias escasas en las primeras horas de la mañana. La probabilidad de precipitación es del 65% entre la 1:00 y las 7:00, lo que sugiere que es recomendable llevar un paraguas si se planea salir durante este periodo. A medida que avance el día, la probabilidad de lluvia disminuirá significativamente, alcanzando un 0% entre las 1:00 y las 19:00.

Las temperaturas oscilarán entre los 4°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 13°C durante la tarde. Se espera que la sensación térmica sea algo más fresca debido a la alta humedad relativa, que se mantendrá en torno al 61% a lo largo del día. Esto podría hacer que la temperatura se sienta más baja de lo que realmente es, especialmente en las horas más frías de la mañana.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán entre 5 y 21 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría generar una sensación de frío adicional. Es aconsejable abrigarse adecuadamente si se planea estar al aire libre, especialmente en las horas de mayor viento.

A medida que el día avance, se espera que el cielo se mantenga cubierto, pero con una tendencia a despejarse hacia la tarde. Las condiciones mejorarán notablemente después de las 19:00, cuando la probabilidad de lluvia se reduzca a cero y el cielo comience a despejarse, permitiendo disfrutar de una noche más clara.

En resumen, el día comenzará con un ambiente húmedo y fresco, con la posibilidad de lluvias ligeras en las primeras horas. A medida que avance el día, las condiciones mejorarán, ofreciendo un final de jornada más agradable. Es un buen momento para realizar actividades al aire libre, especialmente después de la tarde, cuando el tiempo se estabilice y las temperaturas sean más agradables.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-17T20:57:12.