El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, sábado 17 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en El Viso del Alcor según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El Viso del Alcor se prepara para un día mayormente cubierto este 17 de enero de 2026. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, dando paso a un ambiente más gris y brumoso. Durante la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 5 y 8 grados , con una humedad relativa que alcanzará el 100% en algunos momentos, lo que podría generar sensaciones de frío más intensas.
A partir de la tarde, se espera que la temperatura suba ligeramente, alcanzando un máximo de 10 grados . Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento. La bruma y la niebla serán protagonistas en las primeras horas del día, especialmente en las zonas más bajas, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras. Se recomienda precaución a los conductores y peatones.
En cuanto a las precipitaciones, se prevé un día seco en su mayor parte, aunque hacia la tarde se podría registrar una ligera lluvia escasa, con una probabilidad de precipitación del 20% entre las 13:00 y las 19:00 horas. La probabilidad de tormenta es baja, pero no se descarta la posibilidad de algún chubasco aislado en la tarde, especialmente en las horas más cálidas.
El viento soplará del sur a una velocidad de entre 5 y 11 km/h, con rachas que podrían alcanzar hasta los 19 km/h en las horas de mayor actividad. Este viento suave contribuirá a la sensación de frescor, especialmente en combinación con la alta humedad del ambiente.
A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 6 grados hacia la medianoche. La visibilidad podría verse afectada por la bruma persistente, por lo que se aconseja a los habitantes de El Viso del Alcor que tomen precauciones si planean salir.
En resumen, el día se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y la posibilidad de ligeras lluvias. Es un día ideal para actividades en interiores, disfrutando de un ambiente acogedor mientras se espera que el tiempo mejore en los próximos días.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-16T20:47:12.
