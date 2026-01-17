El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, sábado 17 de enero

El día de hoy, 17 de enero de 2026, Utrera se despertará bajo un cielo mayormente cubierto, con la presencia de bruma y niebla en las primeras horas de la mañana. Las condiciones de visibilidad pueden verse afectadas, especialmente en las primeras horas, por lo que se recomienda precaución al conducir. A medida que avance la mañana, la bruma dará paso a un cielo cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 9 grados .

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a la sensación de frío. A medida que el día progrese, la humedad comenzará a disminuir, pero se mantendrá en niveles elevados, alrededor del 90% por la tarde. Esto puede generar una sensación de incomodidad, especialmente para aquellos que son sensibles a la humedad.

En cuanto al viento, se espera que sople del sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 16 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán durante la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Es recomendable abrigarse adecuadamente si se planea salir, especialmente en las horas más frescas del día.

La probabilidad de precipitación es baja durante la mayor parte del día, con un leve aumento hacia la tarde, donde se estima una posibilidad del 15% de lluvias ligeras. Sin embargo, las precipitaciones no deberían ser significativas, con acumulados que apenas alcanzarán los 0.1 mm. A medida que se acerque la noche, la probabilidad de lluvia aumentará, alcanzando un 65% entre las 19:00 y 01:00, lo que podría traer algunas gotas dispersas.

Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a los 12 grados durante la tarde, antes de descender nuevamente al caer la noche. Se espera que el cielo permanezca cubierto, lo que limitará la radiación solar y mantendrá las temperaturas en un rango fresco.

En resumen, el día en Utrera se caracterizará por un ambiente fresco y húmedo, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias ligeras hacia la tarde y la noche. Se aconseja a los ciudadanos que se preparen para un día de invierno típico, con abrigo y precauciones al conducir debido a la bruma y la posible lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-16T20:47:12.