El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, sábado 17 de enero

El 17 de enero de 2026, Úbeda se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvias ligeras, con una probabilidad de precipitación del 100% entre la 1:00 y las 7:00, y del 95% entre las 7:00 y las 13:00. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 7 grados , siendo más frescas durante la mañana y alcanzando un leve aumento en la tarde.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las horas más tempranas y manteniéndose por encima del 90% durante gran parte del día. Esto, combinado con las bajas temperaturas, podría generar una sensación de frío más intenso, por lo que se recomienda a los ciudadanos abrigarse adecuadamente si planean salir.

El viento soplará desde el sur y el oeste, con velocidades que variarán entre 2 y 13 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 26 km/h en las horas de mayor actividad, especialmente entre las 15:00 y las 16:00. Este viento podría contribuir a que la sensación térmica sea aún más fría, por lo que es importante tener en cuenta las condiciones del viento al salir.

A medida que avance la tarde, la probabilidad de tormentas se mantendrá alta, con un 75% de posibilidad entre las 13:00 y las 19:00. Las lluvias, aunque escasas, podrían ser intermitentes, lo que significa que es probable que los ciudadanos experimenten breves momentos de lluvia a lo largo del día. La acumulación total de precipitación se estima en alrededor de 1.5 mm, lo que, aunque no es significativo, puede generar charcos y condiciones resbaladizas en las calles.

En resumen, el día se caracterizará por un tiempo invernal, con cielos cubiertos y lluvias ligeras. La combinación de temperaturas frías, alta humedad y viento puede hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros. Se aconseja a los habitantes de Úbeda que tomen precauciones al salir, especialmente en las horas de mayor probabilidad de lluvia y tormenta.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-16T21:43:09.