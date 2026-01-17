El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, sábado 17 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Úbeda según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El 17 de enero de 2026, Úbeda se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvias ligeras, con una probabilidad de precipitación del 100% entre la 1:00 y las 7:00, y del 95% entre las 7:00 y las 13:00. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 7 grados , siendo más frescas durante la mañana y alcanzando un leve aumento en la tarde.
La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las horas más tempranas y manteniéndose por encima del 90% durante gran parte del día. Esto, combinado con las bajas temperaturas, podría generar una sensación de frío más intenso, por lo que se recomienda a los ciudadanos abrigarse adecuadamente si planean salir.
El viento soplará desde el sur y el oeste, con velocidades que variarán entre 2 y 13 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 26 km/h en las horas de mayor actividad, especialmente entre las 15:00 y las 16:00. Este viento podría contribuir a que la sensación térmica sea aún más fría, por lo que es importante tener en cuenta las condiciones del viento al salir.
A medida que avance la tarde, la probabilidad de tormentas se mantendrá alta, con un 75% de posibilidad entre las 13:00 y las 19:00. Las lluvias, aunque escasas, podrían ser intermitentes, lo que significa que es probable que los ciudadanos experimenten breves momentos de lluvia a lo largo del día. La acumulación total de precipitación se estima en alrededor de 1.5 mm, lo que, aunque no es significativo, puede generar charcos y condiciones resbaladizas en las calles.
En resumen, el día se caracterizará por un tiempo invernal, con cielos cubiertos y lluvias ligeras. La combinación de temperaturas frías, alta humedad y viento puede hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros. Se aconseja a los habitantes de Úbeda que tomen precauciones al salir, especialmente en las horas de mayor probabilidad de lluvia y tormenta.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-16T21:43:09.
