El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, sábado 17 de enero

El día de hoy, 17 de enero de 2026, Tomares se verá afectado por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con una notable presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera que la visibilidad sea reducida debido a la niebla, lo que podría complicar la circulación en las carreteras. Las temperaturas durante este periodo oscilarán entre los 5 y 8 grados , con una humedad relativa que alcanzará el 100% en las primeras horas, lo que acentuará la sensación de frío.

A medida que avance la mañana, la niebla comenzará a disiparse, dando paso a un cielo poco nuboso. Las temperaturas se mantendrán frescas, rondando los 6 a 9 grados , y la humedad comenzará a descender ligeramente. Sin embargo, a partir del mediodía, se espera un aumento en la nubosidad, con un cielo que se tornará nuboso hacia la tarde. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a los 11 grados , proporcionando un respiro del frío matutino.

En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas que oscilarán entre los 10 y 18 km/h, predominando de dirección sur y sureste. Esto podría generar una sensación térmica más baja, especialmente en las horas más frescas del día. La probabilidad de precipitaciones es baja, con un 30% de posibilidad de lluvias ligeras en la tarde, aumentando a un 70% hacia la noche. Sin embargo, no se anticipan tormentas significativas.

La tarde se presentará con un cielo cubierto, lo que podría llevar a una sensación de pesadez en el ambiente. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 8 grados hacia el final de la jornada. La humedad relativa aumentará, llegando a un 100% en las últimas horas del día, lo que podría generar un ambiente frío y húmedo.

Los ciudadanos de Tomares deben estar preparados para un día mayormente nublado, con niebla en las primeras horas y una posibilidad de lluvias ligeras por la tarde. Se recomienda precaución al conducir debido a la visibilidad reducida y abrigarse adecuadamente para enfrentar las bajas temperaturas. A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas continuarán descendiendo, marcando el final de un día invernal típico en la región.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-16T20:47:12.