El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, sábado 17 de enero

El día de hoy, 17 de enero de 2026, San Juan de Aznalfarache se verá afectado por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con una notable presencia de bruma y niebla en las primeras horas de la mañana. Durante el periodo inicial, desde la medianoche hasta las 8:00 AM, la visibilidad se verá reducida debido a la niebla, con temperaturas que oscilarán entre los 4 y 8 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en algunos momentos, lo que contribuirá a la sensación de frío y a la persistencia de la bruma.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura aumente ligeramente, alcanzando los 10 grados hacia las 11:00 AM. Sin embargo, la nubosidad se mantendrá, con un cielo cubierto que podría dificultar la salida del sol. La probabilidad de precipitación es nula durante la mayor parte del día, lo que significa que no se anticipan lluvias, aunque la posibilidad de tormentas aumentará en la tarde, especialmente entre la 1:00 PM y las 7:00 PM, con un 30% de probabilidad.

El viento será moderado, con rachas que alcanzarán hasta 22 km/h, predominando de dirección oeste. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las horas de la tarde, cuando las temperaturas alcanzarán su máximo de 13 grados . A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 8 grados hacia las 8:00 PM.

La humedad relativa se mantendrá alta durante todo el día, con valores que rondarán entre el 72% y el 100%. Esto, combinado con las bajas temperaturas, puede resultar en una sensación de frío considerable, por lo que se recomienda a los ciudadanos que se vistan adecuadamente para evitar incomodidades.

En resumen, el día en San Juan de Aznalfarache se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, con bruma y niebla en las primeras horas, temperaturas frescas y un viento moderado. Aunque no se esperan precipitaciones significativas, la posibilidad de tormentas en la tarde debe ser tenida en cuenta. Es un día ideal para actividades en interiores, y se aconseja precaución al conducir debido a la visibilidad reducida en las primeras horas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-16T20:47:12.