El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, sábado 17 de enero

El día de hoy, 17 de enero de 2026, La Rinconada se verá afectada por un tiempo mayormente nublado y con presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8:00 a.m., se espera un ambiente poco nuboso que dará paso a la niebla, la cual persistirá durante gran parte de la mañana, especialmente entre las 1:00 a.m. y las 9:00 a.m. Las condiciones de visibilidad se verán reducidas, por lo que se recomienda precaución a quienes transiten por las carreteras.

A medida que avance el día, la niebla comenzará a disiparse, permitiendo que el sol asome entre las nubes. Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 12 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo alrededor de las 3:00 p.m. La temperatura se mantendrá en torno a los 11 grados durante la tarde, lo que proporcionará un respiro del frío matutino.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a la sensación de frío. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad disminuirá gradualmente, situándose en torno al 75% por la tarde. Esto podría hacer que la sensación térmica sea más agradable en comparación con las primeras horas del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople del sur a una velocidad de entre 5 y 12 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 20 km/h en momentos puntuales. Este viento suave ayudará a dispersar la niebla y a mejorar la visibilidad a medida que se acerque la tarde.

A pesar de que no se esperan precipitaciones significativas durante el día, existe una probabilidad del 35% de lluvia entre la 1:00 p.m. y las 7:00 p.m., aumentando a un 70% entre las 7:00 p.m. y la medianoche. Esto sugiere que, aunque el día comenzará seco, es probable que la lluvia haga su aparición en la noche, por lo que se recomienda llevar paraguas o impermeables si se planea salir más tarde.

En resumen, el día en La Rinconada se caracterizará por un inicio nublado y con niebla, seguido de una mejora en las condiciones climáticas durante la tarde, aunque con la posibilidad de lluvias por la noche. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, pero con precauciones ante la niebla matutina y la posible lluvia nocturna.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-16T20:47:12.